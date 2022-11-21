Тотальная замена освещения в Рязани близится к завершению.

Несколько дней назад глава администрации Рязани Елена Сорокина констатировала, что заменены уже 90% светильников из тех, что подлежат замене в этом году, а это почти 14 тысяч светильников из общего числа в 20 тысяч. Это значительная доля, эффект уже должен быть заметен.

Стало ли светлее в Рязани? Вопрос, кстати, не такой простой, ведь на световосприятие влияет, например, такой фактор, как снег: отражающая способность заснеженного асфальта значительно выше, чем просто мокрого. Именно поэтому зимой улицы кажутся светлее, а осенью в дождь почти ничего не видно даже на хорошо освещенных участках.

Итак, как же обстоит ситуация с освещением Рязани по мнению наших читателей? Да, мы опять обращаемся к Вам. На этот раз читателям предстоит ответить на вопрос «Стало ли в Рязани светлее в связи с заменой большинства светильников?

Елена Сорокина заявила, что 90% рязанских светильников заменены. Стали ли в городе светлее?

- Да, однозначно, новые фонари гораздо ярче, стало очень светло;

- На некоторых улицах освещение действительно стало лучше, но не везде;

- Может, где-то в центре и стало светлее, но большинство улиц по-прежнему в полумраке;

- Замена светильников ни к чему не привела: как было темно, так и осталось;

- Вот интересно, а куда пойдут старые светильники в таком количестве?

- Затрудняюсь ответить.

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