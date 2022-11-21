В 18 районах Рязанской области 21 ноября отключат электричество. Список населенных пунктов и график

В 18 районах Рязанской области 21 ноября отключат электричество.

В понедельник, 21 ноября 2022 года, в 18 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители нескольких десятков населенных пунктов. Отметим, что часть деревень давно нежилые.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Спасский район:

- село Зыкеево, деревня Воскресеновка, деревня Малеево, село Стариково, деревня Дмитриевка, деревня Мироновка — с 13:00 до 16:00;

- село Ижевское — с 10:00 до 13:00;

- село Торчино, деревня Сумбулово, село Мжакино, село Выползово, деревня Агламазово, поселок Тонинского лесничества, село Старое Тонино, село Петровичи, село Федотьево, село Емельяновка, село Мокрицы, село Островки, поселок Одоевские Горы, деревня Нефедово — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- деревня Пущино, поселок Красный Озерок (большой), поселок Привокзальный, поселок Красный Озерок (малый), поселок Пробуждение, поселок Красное Поле — с 13:00 до 17:00;

- село Кривское — с 10:00 до 13:00.

Захаровский район:

- село Большое Коровино, деревня Савин-Корь, село Федоровское, деревня Малое Коровино, село Лялино, село Елино — с 11:00 до 17:00.

Ухоловский район:

- село Покровское, село Зорино — с 11:00 до 14:00.

Рязанский район:

- село Тюшево, село Абрютино, поселок Новоселки, деревня Деулино — с 10:00 до 16:00.

Касимовский район:

- село Кольдюки — с 10:00 до 16:00;

- деревня Николаевка — с 09:38 до 17:00;

- село Перво, село Щербатовка — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- деревня Каменка — с 09:00 до 17:00.

Сасовский район:

- село Агломазово, село Нащи — с 09:00 до 17:00;

- поселок Сотницыно, деревня Жихаревка, село Нижнее Мальцево, поселок Декабристы — с 08:00 до 17:00.

Кадомский район:

- село Кочемирово — с 09:00 до 15:00.

Ермишинский район:

- поселок Ермишь — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- деревня Горностаевские Выселки, село Солнечное — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Хараблино, деревня Кобылинка, деревня Плишкино, деревня Корякино, деревня Ково, деревня Горы, деревня Оськино, деревня Радино, деревня Коробово, деревня Большая Каменка, деревня Березово, деревня Шаранино, деревня Соломино — с 09:00 до 17:00.

Пителинский район:

- село Юрьево, деревня Потапьевская Хохловка, село Темирево, деревня Кошибеевка — с 09:00 до 17:00.

Скопинский район:

- поселок станции Кремлево — с 09:00 до 16:00.

Шиловский район:

- село Дубровка, село Муратово, село Саново — с 09:00 до 17:00.

Александро-Невский район:

- село Сергиевский Боровок — с 09:00 до 17:00.

Милославский район:

- поселок Центральный — с 09:00 до 16:00.

Старожиловский район:

- село Перевлес — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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