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НовостиОбщество20 ноября 2022 17:01

Рязанские следователи начали проверку по факту гибели женщины на пожаре в частном доме

Доследственную проверку проведет Железнодорожный МСО
Источник:kp.ru
Рязанские следователи начали проверку по факту гибели женщины на пожаре в частном доме

Рязанские следователи начали проверку по факту гибели женщины на пожаре в частном доме

Следственный комитет начал проверку по факту гибели женщины во время пожара в частном доме в субботу, 19 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Сообщается, что доследственную проверку проведет Железнодорожный МСО.

Напомним, 19 ноября вечером в Рязани, рядом с ТЦ «Барс на Московском» произошел пожар в частном доме на Шоссейном переулке. Пожарные объявили ранг пожара 1-Бис. В тушении участвовали пять машин и 18 человек личного состава Государственной противопожарной службы. В результате ЧП пострадал мужчина и погибла женщина.