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НовостиОбщество20 ноября 2022 14:22

В Рязанской области прогнозируют ледяной дождь 22 ноября

Ледяные дожди уже прошли в ближайших регионах
Источник:kp.ru
В Рязанской области прогнозируют ледяной дождь 22 ноября

В Рязанской области прогнозируют ледяной дождь 22 ноября

Фото: Михаил РЯБИКОВ

Во вторник, 22 ноября, через Рязанскую область пройдет узкая полоса ледяных дождей. Об этом сообщили специалисты «Фобос».

Корку льда уже зафиксировали более 20 метеостанций в ближайших регионах. А в ближайшем столичном регионе ледяные дожди и крупа начнутся в 9 утра 22 ноября, и пройдут до полудня. Синоптики предупреждают, что дороги и тротуары покроются льдом толщиной от 0,5 до 10 мм.

Как отмечают специалисты, ледяные дожди возникли от того, что территорию Европейской России продолжают атаковать активные балканские циклоны.

Автомобилистов предупреждают, что на обледенелой дороге тормозной путь в три раза длиннее обычного. Кроме того, такие дожди покрывают провода и деревья толстой ледяной коркой, что грозит обрывами линий электропередач и падением веток.