В Рязанской области прогнозируют гололедицу 21 ноября Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В понедельник, 21 ноября, в Рязанской области прогнозируют до пяти градусов мороза. Прогноз погоды сообщили в региональном отделении Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник будет облачно, но преимущественно без осадков. Ожидается гололедица.

Ветер синоптики предвещают ночью переменный со скоростью 2-7 м/с, а днем ожидают северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

В Рязанской области прогнозируют ночную температуру воздуха от -8 до -3°С. В понедельник днем синоптики обещают от -5 до 0°С.