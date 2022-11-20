В Рязани завершили монтаж главной новогодней ели на площади Ленина

На площади Ленина в Рязани завершили установку главной новогодней ели. Фотографии собранного новогоднего дерева рязанцы стали публиковать в соцсетях вечером 19 ноября.

Напомним, новогоднюю красавицу начали устанавливать в четверг, 17 ноября. За три дня рабочие собрали 22-метровую ель, и следующим этапом станет украшение искусственного дерева.

Между тем, первую новогоднюю ель установили на площади Театральной 9 ноября.

Напомним, в связи с событиями в стране и мире в этом году новогодние торжества пройдут скромнее обычного. Так, губернатор заявлял ранее, что в этом году новогоднего салюта не будет, однако детские праздники состоятся.