Рязанка обратила внимание губернатора на проблему маршрутки №95 Фото:соцсети

Рязанка опубликовала длинное обращение к губернатору Рязанской области Павлу Малкову с просьбой решить проблему перевозок по коммерческому маршруту №95. Ее публикацию разместили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Женщина пожаловалась, что маршрутка №95 проходит через весь город – от Кального до поселка Юбилейный - и постоянно перегружена.

- В час-пик вовсе невозможно уехать, является уникальным по списку остановок с огромным количеством пассажиров, - написала она.

Рязанка отметила, что уже обращалась в управление транспорта администрации Рязани с просьбой организовать безопасные перевозки по этому маршруту, но получила «отписку».

- Учитывая полную неспособность администрации города, я обращаюсь к губернатору Рязанской области Малкову П.В. Нужна полная замена этих «маршруток» на безопасные муниципальные автобусы. Если, временно до полной замены, то дублирующий маршрут с автобусами.