«Женщину нашли – погибла». Новые подробности крупного пожара в Рязани.

Новые подробности пожара в Шоссейном переулке в Рязани. Как КП-Рязань сообщили в ГУ МЧС, женщина, остававшаяся в горящем доме, погибла.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 18:31. Практически сразу пожару присвоили ранг 1-Бис (подробности пожара).

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать пожарные расчеты. Подробности уточняются.

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