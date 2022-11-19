«Внутри может находиться женщина». МЧС прокомментировало крупный пожар в Рязани

Региональное управление МЧС сообщило подробности сильного пожара в районе Московского шоссе возле «Барса».

Сообщение о возгорании дома №18 по Шоссейному переулку в Рязани поступило диспетчеру 19 ноября в 18:31. Спустя шесть минут огнеборцы объявили ранг пожара 1-Бис. В 18:57 пожар локализовали на площади 42 кв. метра.

В настоящее время известно о пострадавшем мужчине.

«Предположительно внутри дома находится женщина», - говорится в сообщении.

Как говорилось ранее, в тушении участвует пять машин и 18 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

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