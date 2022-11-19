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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 16:17

Недалеко от «Барса» на Московском шоссе произошел крупный пожар

На месте работают пожарные расчеты ГУ МЧС
Источник:kp.ru
Недалеко от «Барса» на Московском шоссе крупный пожар.

Недалеко от «Барса» на Московском шоссе крупный пожар.

Вечером 19 ноября на Московском шоссе, недалеко от торгового дома «Барс» произошел пожар. Фото КП-Рязань прислал очевидец.

«Приблизительно пять расчетов участвуют в тушении», - сказал собеседник.

Подробности о пожаре уточняются.

Позже поступили подробности от МЧС, еще через некоторое время стало известно о найденной погибшей женщине.

На месте работают пожарные расчеты ГУ МЧС

На месте работают пожарные расчеты ГУ МЧС

Ранее сообщалось, что утром 18 ноября на улице Семчинской в Рязани загорелся автобус №10. Сгорел автобус 2011 года выпуска (читать подробнее).

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