В воскресенье в Рязани потеплеет до +2 градусов, но снег тоже обещают. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В воскресенье, 20 ноября, в Рязани и области ожидается облачная погода, ночью снег, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Днем также местами небольшой снег, а также гололедица.

Ветер в воскресенье восточный, ночью порывы могут доходить до 11 метров в секунду, днем – до семи.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -5... 0 градусов, днем -3... +2 градуса.

Ранее МЧС предупредило, что вечером 19 ноября в Рязанской области ожидаются сильный снег, заносы и гололедица.

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