В Рязани прошел пикет, на который собралось всего несколько человек

Фото с места событий.

19 ноября в Рязани прошел пикет, призванный обратить внимание горожан на планируемую застройку территории бывшего Шпалопропиточного завода в Борках. Сторонников у пикетирующего регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) нашлось немного – людей на акции можно было пересчитать по пальцам одной руки!

Мы поинтересовались у руководителя регионального отделения ВООПИиК Андрея Петруцкого, почему, говоря о застройке территории шпалопропиточного завода, общественники выносят в публичное пространство картинки с коллажами высоток совершенно иного места. Зачем люди вводятся в заблуждение?

Андрей Александрович признал, что демонстрируемые на фоне Рязанского кремля высотки действительно не имеют никакого отношения к территории шпалопропиточного завода, но при этом выразил мнение, что в будущем высотная застройка может коснуться и этой зоны (Заповедный луг напротив Рязанского кремля – Ред.).

Действуя на опережении, представители общественной организации ведут себя не совсем корректно относительно строителей жилищного комплекса «Великий Коловрат».

Что касается позиции Андрея Петруцкого по шпалозаводу то ее мы уже озвучивали ранее и она не изменилась.

- Территорию шпалозавода надо застраивать, - говорит он. – Но наше мнение по разрешенной высотности домов расходится с мнением городской администрации.

Напомним, что застройка территории шпалопропиточного завода подразумевает возведение домов средней этажности.