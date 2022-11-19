В ближайшие часы рязанцев ждут сильный снег, заносы и гололедица. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В ближайшие часы жителей Рязанской области ждут снег, в том числе местами – сильный снег, а также снежные заносы, гололед и гололедица. Предупреждение опубликовало региональное управление МЧС со ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным метеорологов, снега повалит в ближайшие два-три часа 19 ноября (время публикации сообщения от МЧС указано – 16:05 – Ред.).

Специалисты призывают рязанцев соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, ЛЭП и деревьями;

- по возможности избегать выходов на улицу;

- держать наготове электрический фонарик.

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