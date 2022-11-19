У рязанцев из-под крана в квартирах потекла голубая вода

У рязанцев из-под крана в квартире стала течь голубая вода.

19 ноября рязанка Олеся Абаровская пожаловалась на голубую воду из-под крана. Фото и видео девушка выложила в НРВК.

«Постоянно вижу, выкладывают как из-под крана у людей течет ржавая вода. А у меня вот она голубая», - написала рязанка в сообщении.

По ее словам, она живет в Советском районе Рязани, на какой улице, не уточнила. В комментариях также пожаловались, что точно такая же вода была три дня назад в одной из квартир на Народном бульваре.

Администрация города отреагировала и попросила девушку конкретнее указать – улицу и номер дома.

«В таком случае мы сможем передать информацию в работу нашим специалистам и провести проверку», - написали чиновники.

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