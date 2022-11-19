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НовостиОбщество19 ноября 2022 10:18

В Рязани ведется работа по созданию набережной рек Трубеж и Ока

Об это рассказал зампред регионального правительства Артем Никитин
Источник:kp.ru
Артем Никитин (второй слева) знакомится с наработками по созданию набережной Трубежа.

Артем Никитин (второй слева) знакомится с наработками по созданию набережной Трубежа.

В Рязани продолжается разработка 13-километрового пешеходного маршрута. Одной из это изюминок должна стать внушительная набережная рек Трубеж и Ока.

Заместитель председателя правительства региона Артем Никитин сообщил, что накануне он с командой проектировщиков прошел отрезок от пересечения улицы Затинной с проездом Речников до Орехового озера.

Зампред сообщил в своем Telegram-канале, что несколько месяцев разработчики проводили исследования территории, общались с экспертными сообществами.

- Сегодня мы на местности примеряли предварительные эскизы на отдельные локации, обсуждали целесообразность и функциональную нагрузку отдельных предложений, - написал Никитин.

В скором времени наработки, с которыми ознакомились в правительстве, представят на суд общественности.