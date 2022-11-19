Еще в августе покинула квартиру… Бесследно исчезла рязанская бабушка с добрыми глазами

Следователи Шиловского МСО проводят проверку по факту бесследного исчезновения 76-летней Лидии Рябковой.

Следователи Шиловского МСО проводят проверку по факту бесследного исчезновения 76-летней Лидии Рябковой.

По предварительным данным, пожилая женщина днем 12 августа 2022 года покинула свою квартиру на улице Первомайской в поселке Шилово.

«Она ушла в неизвестном направлении, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено», - говорится в сообщении.

Приметы Лидии Рябковой: на вид 75-80 лет, рост 140-150 см, среднего телосложения, глаза серого цвета, темные волосы, собранные в пучок.

Была одета на момент исчезновения: шапка в полоску зеленого и малинового цвета вязаная, куртка болотного цвета, черные брюки, белые ботинки, один белый носок.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Лидии Рябковой, просьба сообщить по телефону: 8-910-906-11-41.

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