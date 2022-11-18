УФАС возбудило дело о рекламе сахара, вызвавшей ажиотаж в Рязани. Фото: gtrkoka.ru

Рязанское УФАС, изучив акцию магазина «Светофор» на сахар, увидело признаки нарушения законодательства о рекламе. Сюжет об ажиотаже, вызванном этой акцией 18-19 октября, сняли тележурналисты ГТРК "Ока". Покупатели жаловались на дополнительные условия, ставшие для них полной неожиданностью.

Магазин в своей рекламе, в том числе в роликах на телевидении, предлагал купить сахарный песок по цене 29,90 руб. за 1 килограмм.

«Из-за небольшой продолжительности рекламного ролика, быстрой смены кадров, разного шрифта, стиля и цвета оформления текста, потребитель не мог должным образом воспринять информацию обо всех существенных условиях акции», - пишет антимонопольный орган.

Если говорить о печатных материалах, то дополнительные условия там указывались мелким шрифтом. А заключались они в том, что нужно было набрать товара на 1000 рублей, а в одном чеке могла быть только одна 5-килограммовая упаковка (только в этом случае она стоила 149,50 руб., при других условиях — 384,30 руб.).

«Сотрудники Рязанского УФАС, оценив представленные доказательства, приняли решение о возбуждении дела по признакам нарушения законодательства о рекламе», - сообщили антимонопольщики.

Результатом рассмотрения дела станет либо признание рекламодателя нарушителем (с соответствующим наказанием), либо определение об отсутствии нарушения.