Два ДТП и снежный заряд вечером 18 ноября погрузили Рязань в 10-балльные пробки

Пробка на пересечении Михайловского и Московского шоссе в Рязани.

18 ноября Рязань погрузилась в десятибалльные пробки. Согласно веб-сервису «Яндекс.Пробки», одной из причин автомобильных заторов стали снегопад и два ДТП. По состоянию на 17:00, аварии произошли на Южной окружной дороге и пересечении Южной окружной и Ряжского шоссе.

На указанном участке затруднено движение транспорта. Кроме того, автомобильный затор наблюдается от автовокзала «Центральный» на Московском шоссе до пересечения Первомайского проспекта с улицей Каширина.

Кроме того, проблемы у автомобилистов на улице Вокзальной (Рязань-1), Касимовском шоссе и других участках улично-дорожной сети.

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