Рязанку оштрафовали по статье о дискредитации армии

Советский районный суд Рязани, как сообщает его пресс-служба, рассмотрел дело о дискредитации ВС РФ. Гражданку А. (так ее назвали в релизе) наказали административно — штрафом.

В суде пояснили, что девушка расклеивала листовки с таким содержанием, что ее действия квалифицировали по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. В ходе заседания, которое состоялось 15 ноября, она свою вину признала.

Размер штрафа за подобное нарушение предусмотрен от 30 до 50 тыс. рублей. Какую сумму избрали конкретно для рязанки, не уточняется. Постановление суда в законную силу пока не вступило.