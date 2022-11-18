На поддержку семей при рождении детей в Рязанской области направят 920 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На реализацию национального проекта «Демография» в Рязанской области в 2023 году запланировано более 3 млрд рублей. Об этом 17 ноября на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов в Рязанской областной Думе сообщила министр финансов Марина Наумова.

В рамках нацпроекта власти региона продолжат работу по финансовой поддержке семей при рождении детей, на что предусмотрено 920 млн рублей. Их направят на ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей, а также выплату регионального материнского капитала.

Значимую часть в вопросах улучшения демографических показателей занимает реализация программ системной поддержки повышения качества жизни граждан старшего поколения.

- Рязанская область включена в число регионов, на территории которых внедряется пилотный проект по долговременному уходу. Число получателей услуг, нуждающихся в постороннем уходе, в 2023 году увеличится в три раза и составит более 4,5 тысяч человек, - уточнила Наумова.

На эти цели власти запланировали 1,7 млрд рублей, которые направят на закупку технических средств реабилитации, содержание помощников по уходу, а также на их обучение.

Немаловажным фактором при достижении показателей нацпроекта «Демография» является решение задач по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни. На эти цели в 2023 году предусмотрено 261 млн рублей.

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