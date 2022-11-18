Названы даты окончания действия льготной ипотеки с господдержкой на новостройки

Фото: Стройпромсервис.

Действие ипотечной госпрограммы на новостройки в России завершится 31 декабря 2022 года, на днях об этом заявили в Госдуме заместитель министра финансов Алексей Моисеев, а значит, осталось меньше 1,5 месяцев, чтобы купить квартиру по самой низкой ставке - от 0,1%.

Напомним текущие условия действия льготной ипотеки:

- ставка фиксируется на весь срок;

- первый взнос - 15%, в том числе можно использовать и материнский капитал в качестве ПВ;

- максимальный срок кредита 30 лет.

Одно из наиболее выгодных ценовых предложений сегодня на рынке рязанской недвижимости от ГК «Стройпромсервис». На сайте застройщика stroy-proms.ru доступны более 70 вариантов планировок с предчистовой отделкой от 1,4 млн рублей в строящихся проектах и действует специальное предложение на готовые квартиры от 2,3 млн рублей.

Не стоит откладывать покупку квартиры, ведь уже в январе параметры льготной ипотечной госпрограммы могут быть пересмотрены, а проценты по ней значительно увеличатся.

Подробную информацию о предложении уточняйте по телефону +7(4912) 247-000 или оставьте заявку на сайте.

Официальный сайт: stroy-proms.ru.

Телефон офиса продаж: +7(4912) 247-000

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