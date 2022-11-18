Помощь онкобольным и сердечникам. Расходы на здравоохранение в Рязанской области в 2023 году составят 1,5 млрд рублей. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Объем расходов по национальному проекту «Здравоохранение» в Рязанской области в 2023 году составит 1,5 млрд рублей. Об этом 17 ноября на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов в Рязанской областной Думе сообщила министр финансов Марина Наумова.

- Большую часть этих средств составляют деньги на модернизацию первичного звена здравоохранения – 1,1 млрд рублей. Запланировано строительство 13 ФАПов, капитальный ремонт 38 объектов первичного звена, а также покупка 20 транспортных средств, оборудования и медицинских изделий, - отметила Наумова.

На оказание специализированной медицинской помощи в Рязанской области запланировали 48 млн рублей. Как уточнила министр, эти деньги полностью из федерального бюджета. Направят их на переоснащение медучреждений, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями.

Еще 115 млн (112 млн – из федерального бюджета) рублей предусмотрели на обеспечение лекарствами лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, а также 73 млн рублей на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

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