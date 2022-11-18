На дороги Рязанской области в 2023 году запланировано 7,5 млрд рублей

В 2023 году будет продолжена реконструкция Северной окружной дороги.

17 ноября в Рязанской областной Думе прошли публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов.

По словам регионального министра финансов Марины Наумовой, самым бюджетоемким проектом, как и в прежние годы, остается национальный проект «Безопасные и качественные дороги» с объемом финансирования 7,5 млрд рублей.

- Это более половины объема дорожного фонда. Большая часть средств будет направлена на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 5,8 млрд рублей. За счет этих денег планируется капитально отремонтировать 144 км автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, 523 погонных метра искусственных сооружений на них. Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию 55 км линий электроосвещения в 30 населенных пунктах на автодорогах регионального и межмуниципального значения, - перечислила министр.

Глава финансового ведомства заверила, что в 2023 году будет продолжена реконструкция Северной окружной дороги и проезда Шабулина в Рязани, а муниципальным бюджетам, в рамках субсидий, выделят более 800 млн рублей на ремонт 24 км автомобильных дорог местного значения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!