Командира разведывательного взвода Алексея Барсукова похоронили в Рязанской области 17 ноября.

В Сасовском районе Рязанской области 17 ноября простились с лейтенантом Алексеем Барсуковым. 28-летний военнослужащий принимал участие в специальной военной операции.

Как сообщает администрация Сасовского района, Алексей Барсуков проходил службу в должности командира разведывательного взвода разведывательного батальона в/ч 38643.

Будущий офицер учился в Сасовском индустриальном колледже. Окончив срочную службу, он решил остаться в армии — заключил контракт и поступил в военный вуз. За участие в военной операции в Сирийской Арабской Республике Алексей Барсуков получал боевые награды.