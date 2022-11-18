Движение в четыре полосы на Северной окружной дороге откроют 21 ноября.

21 ноября в Рязани откроют движение в четыре полосы на реконструируемом участке Северной окружной дороги. Об этом 18 ноября сообщил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов. Пятничным утром он проконтролировал ход работ.

По словам чиновника, запланированные на 2022 год асфальтобетонные работы уже завершились.

«Сейчас обустраиваются тротуар, велодорожки и искусственное освещение. Подрядчик опережает график и уже приступил к земляным работам на левой стороне дороги», - говорится в сообщении Бранова.

Вице-губернатор отметил, что капитальный ремонт на Северной окружной будет уже в следующем году.

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