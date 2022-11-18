На пожар, уничтоживший автобус в Рязани, отреагировала горадминистрация

Автобус работал на маршруте №10. В момент ЧП он находился на конечной остановке. Фото: администрация Рязани.

Администрация Рязани отреагировала на пожар, уничтоживший один из муниципальных автобусов. Исходя из комментария, машина работала на маршруте №10. В момент ЧП «десятка» находилась на конечной остановке.

«Сегодня на конечной остановке в районе ул. Семчинская, д.3 произошло загорание автобуса № 10. Пострадавших нет. Пожар оперативно потушили, причина возгорания устанавливается», - такое сообщение распространила пресс-служба мэрии.

Чиновники отмечают, что, по информации управления транспорта, сгорел автобус 2011 года выпуска.

Пожар, напомним, случился утром 18 ноября. Информация о возгорании поступила в 10:06, а ликвидировано оно было в 10:27.