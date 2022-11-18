Из-за использования пестицидов ООО «Ока молоко» присвоили чрезвычайно высокую категорию риска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обособленное подразделение №1 ООО «Ока молоко» специалисты Россельхознадзора отнесли к категории чрезвычайно высокого риска. Причина - использование пестицидов, отнесенных ко второму классу опасности для человека. Распыляли химикаты для обработки земель при помощи авиационной техники.

Сотрудники управления провели с работниками ООО «Ока молоко» профилактическую беседу об основных нарушениях требований законодательства. По результатам беседы надзорный орган составил план по безопасному хранению и использованию пестицидов и агрохимикатов, в том числе с использованием авиации.

Согласно данным министерства сельского хозяйства Рязанской области, ООО «Ока молоко» ОП №1 расположено в Чучковском районе. С декабря 2017 года работает в составе холдинга «ЭкоНива».

Ранее Россельхознадзор отнес к чрезвычайно опасной категории риска КФХ «Зоринское» в Ухоловском районе (читать подробнее).

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