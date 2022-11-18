В Рязани хотят создать площадки у высотных домов для пожарных машин. Изучается опыт других регионов.
Фото: Иван ВИСЛОВ
У многоэтажных домов в Рязани нет специальных площадок для установки высотной пожарной техники. Об этом «РВ» сообщил начальник ГУ МЧС России по Рязанской области Алексей Жуков.
«Специальные площадки у жилых домов, предназначенные для пожарных машин, это передовой опыт Москвы и Санкт-Петербурга, в Туле проводится подобная работа. Они [площадки] предназначены для установки высотной техники. Сейчас строится очень много высотных домов, и не у каждого дома техника может удобно встать, чтобы у нее был больше радиус охвата», - сказал Жуков.
По словам начальника ГУ МЧС, в Рязани пока таких площадок нет, но он уже поручил заместителям изучить опыт других городов и внедрить его в Рязани.
Ранее Алексей Жуков рассказал, что рязанские пожарные могут работать на высоте только до 50 метров. Ближайший вертолет находится во Владимире (читать подробнее).
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