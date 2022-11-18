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НовостиОбщество18 ноября 2022 6:37

В Рязани хотят создать площадки у высотных домов для пожарных машин

Глава регионального управления МЧС Алексей Жуков поручил изучить опыт других городов
Источник:kp.ru
В Рязани хотят создать площадки у высотных домов для пожарных машин. Изучается опыт других регионов.

В Рязани хотят создать площадки у высотных домов для пожарных машин. Изучается опыт других регионов.

Фото: Иван ВИСЛОВ

У многоэтажных домов в Рязани нет специальных площадок для установки высотной пожарной техники. Об этом «РВ» сообщил начальник ГУ МЧС России по Рязанской области Алексей Жуков.

«Специальные площадки у жилых домов, предназначенные для пожарных машин, это передовой опыт Москвы и Санкт-Петербурга, в Туле проводится подобная работа. Они [площадки] предназначены для установки высотной техники. Сейчас строится очень много высотных домов, и не у каждого дома техника может удобно встать, чтобы у нее был больше радиус охвата», - сказал Жуков.

По словам начальника ГУ МЧС, в Рязани пока таких площадок нет, но он уже поручил заместителям изучить опыт других городов и внедрить его в Рязани.

Ранее Алексей Жуков рассказал, что рязанские пожарные могут работать на высоте только до 50 метров. Ближайший вертолет находится во Владимире (читать подробнее).

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