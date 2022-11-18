Рязанские пожарные могут работать на высоте только до 50 метров, ближайший вертолет во Владимире

Рязанские пожарные могут работать на высоте только до 50 метров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рязанские пожарные при помощи лестницы и коленчатого подъемника могут работать на высоте только до 50 метров. Об этом «РВ» сообщил начальник ГУ МЧС России по Рязанской области Алексей Жуков, отвечая на вопрос о возможностях высотной техники рязанского гарнизона.

«В Москве и Санкт-Петербурге техника позволяет тушить пожары на высоте до 82 метров, но это пока максимальные возможности. Такие коленчатые подъемники установлены на автомобилях длиной более 15 метров, которым очень непросто маневрировать в тесной городской застройке», - сказал Жуков.

По словам главы ведомства, в Москве для тушения пожаров на высоте используют еще и вертолеты, но в Рязани на постоянной основе вертолета нет.

«Ближайший от нас находится во Владимире», - уточнил полковник внутренней службы.

Ранее Алексей Жуков сообщил, что здание бывшего училища связи в Рязани, горевшее в апреле этого года, подожгли (читать подробнее).

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