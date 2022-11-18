Момент серьезного ДТП у рязанской филармонии попал на видео

Момент ДТП с двумя пострадавшими в центре Рязани попал на видео.

В сети появилось видео ДТП у Рязанской областной филармонии, в котором пострадали два человека. Фрагмент записи установленной на перекрестке улиц Ленина и Свободы камеры выложила группа «Дороги Рязани».

Как видно, «Лада Гранта» двигалась со стороны Рязанского госуниверситета и поворачивала налево (к площади Театральной), а Chevrolet Cobalt пересекал перекресток по улице Свободы, двигаясь в сторону площади Свободы.

Инцидент произошел поздним вечером 16 ноября. Ранее КП-Рязань сообщала, что «Ладой» управлял 19-летний водитель, а Chevrolet — 32-летний. Пострадали в итоге водитель Chevrolet и 16-летний пассажир «Лады».