Новая улица появилась в Московском районе Рязани – Перспективная

В Рязани появилась Перспективная улица. Фото: администрация Рязани.

В Московском районе Рязани появилась новая улица с рабочим названием «Перспективная». Ее протяженность – около километра, она дублирует улицу Мервинскую и выходит на Московское шоссе. В среду, 16 ноября, дорогу принимали городские чиновники, представители подрядчика и общественность, сообщает пресс-служба мэрии.

Аукцион на строительство Перспективной улицы был объявлен весной 2022 года. Стоимость проекта оценивалась в 95 млн рублей, работы должны были завершиться до 31 августа. По контракту подрядчик построил и укрепил земляную насыпь, перенес коммуникации, обустроил ливневку и возвел КНС. Также проложили тротуары, велодорожки и уличное освещение, установили новые остановочные павильоны и дорожные знаки.

Комиссия, осмотрев новую улицу, пришла к выводу, что все запланированные работы дорожники выполнили полностью. Не обошлось без замечаний, но все они были незначительными: требуется заменить одно стекло остановки и установить поручни.

Теперь дорогу осмотрит Госстройнадзор, после чего по ней официально запустят движение.