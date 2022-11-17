Аркадий Фомин: Общественность должна знать, какие меры были приняты, какой эффект получила экономика Рязанской области

Фото: Рязанская областная Дума.

17 ноября в Рязанской областной Думе прошли публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов.

Кроме депутатов, руководителей министерств и ведомств главный экономический документ региона обсуждали представители общественности.

В своем выступление представитель Рязанского отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Владимир Моторжин пожелал, чтобы перед тем как обсуждать проект бюджета, на что и сколько будет затрачено, неплохо было бы узнать и об эффективности затраченных ранее средств.

Предложение предпринимателя поддержал председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, указав, что эта тема очень важная, и ее нужно с экономическим блоком правительства рассмотреть на комитете.

- Прежде чем мы начинаем слушания по бюджету, сначала смотрим на эффективность принятых мер, вложенных средств в те или иные направления. Особенно это касается, конечно, предоставления налоговых льгот, которые мы с вами даем, - подчеркнул Аркадий Фомин. - Нужно понимать, что эти выпадающие доходы к нам вернутся, и вернутся с дополнительным доходом. Потому что бессмысленно давать льготы, которые не несут никакого экономического эффекта. А он должен быть, иначе у нас доходной части не хватит, чтобы поддерживать, субсидировать. Общественность тоже должна знать, какие меры были приняты, какой эффект от этого получил наш областной бюджет и экономика Рязанской области.

Первому заместителю председателя Рязанской областной Думы Александру Шевыреву поручено курировать этот вопрос и планировать на следующий год.