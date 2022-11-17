Снегопад, метель и гололед обещают рязанцам в прогнозе на 18 ноября

В пятницу метеорологи предсказывают прямо-таки разгул стихии: снегопад, местами сильный, с налипанием мокрого снега, метелью и гололедом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рязанский центр по гидрометеорологии окружающей среды опубликовал прогноз на 18 ноября. В пятницу метеорологи предсказывают прямо-таки разгул стихии: снегопад, местами сильный, с налипанием мокрого снега, метелью и гололедом.

Температура воздуха ожидается в пределах -8...-3 градусов ночью и в пределах -5...0 градусов в светлое время суток.

Снежные осадки, ночью небольшие, днем с высокой вероятностью усилятся. Все это в условиях довольно сильного северо-восточного ветра с порывами до 12-17 м/с.

Ранее об ухудшении погоды уже с утра пятницы предупреждало региональное ГУ МЧС.

Согласно предварительному прогнозу, без снега с порывистым ветром не обойдется и в выходные. Температура при этом почти не изменится.