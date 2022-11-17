Молоко марки «Му-у» рязанского агромолкомбината получило высший балл Роскачества

Рязанское молоко попало в 20-ку лучших в стране.

Рязанское молоко попало в список лучших в стране в 2022 году по версии Роскачества. Итоговый годовой рейтинг национальная система разместила на своем сайте.

Всего специалисты проверили 100 торговых марок пастеризованного молока, что составляет около 70% от общего количества на рынке продукции. Образцы исследовали на наличие посторонних вкусов и запахов, а также бактерий, искусственных добавок и антибиотиков.

По итогам исследований всем обязательным требованиям законодательства соответствует 21 торговая марка. Среди них оказался и бренд «Му-у», выпускаемый Агромолкомбинатом «Рязанский». Образец соответствовал не только нормативным документам, но и опережающему стандарту Роскачества. Лабораторные испытания не выявили в нем ни тяжелых металлов, ни антибиотиков, ни растительных жиров. Консерванты и посторонние бактерии в молоке специалисты также не обнаружили.

По всем показателям рязанский продукт теперь сможет претендовать на российский Знак качества. Решение о присвоении эксперты Роскачества примут после оценки производства.