Транспортная прокуратура наказала РЖД за состояние туалетов в рязанских электричках

Рязанская транспортная прокуратура наказала ОАО «РЖД» после проверки санитарно-технического состояния пригородных поездов. Проблема заключается в непотребного вида туалетах.

«Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, выразившиеся в ненадлежащем санитарном состоянии туалетов», - говорится в релизе.

Поводом для проверки стало заявление одного из пассажиров, а ее итогом - штраф 15 тыс. рублей для ОАО «РЖД» и представление руководителю Моторвагонного депо Раменское. Это филиал компании, к которому относятся обследованные рязанские электрички (какие конкретно, не указано).

«По результатам его рассмотрения нарушения устранены», - уверяет транспортная прокуратура.