МЧС предупреждает рязанцев о мощном снегопаде с метелью и гололедом 18 ноября

Снегопад накроет Рязанскую область 18 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мощный снегопад с метелью накроет Рязанскую область 18 ноября. Синоптики Рязанского филиала Росгидромета прогнозируют серьезное ухудшение погоды уже с утра пятницы. Из-за приближающейся непогоды региональное Управление МЧС выпустило предупреждение для жителей.

Небольшой снег начнется в области еще предстоящей ночью. К утру он усилится, ожидаются метель и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах сохранится гололедица. Ветер в течение суток северо-восточный, с порывами до 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут -3…-8 градусов, днем будет не выше 0…-5 по Цельсию.

В пресс-службе областного Управления МЧС призвали рязанцев держаться подальше от неустойчивых конструкций, крыш домов, деревьев и линий электропередач.