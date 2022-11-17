Завод по производству сжиженного природного газа построят в Рязанской области

В Новомичуринске Рязанской области «Газпром» построит завод по производству сжиженного природного газа.

В Новомичуринске Рязанской области «Газпром» построит завод по производству сжиженного природного газа. Об этом по итогам встречи между губернатором Павлом Малковым и председателем совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексея Кахидзе сообщает региональное правительство.

Соглашение, рассчитанное до 2026 года, у кабмина подписано с ООО «ГСПГТ Новомичуринск» (создано 12 сентября 2022 года). Оно о развитии СПГ-инфраструкруры в целом, и о строительстве комплекса по производству этого вида топлива в том числе. Проект предполагает создание 25 рабочих мест.

«Сейчас большое количество коммерческого транспорта переходит именно на такой вид топлива, и мы стремимся соответствовать требованиям времени». - цитируют Павла Малкова представители «серого дома».

Губернатор считает, что комплекс удастся построить с опережением сроков.

Алексей Кахидзе заявил, что Рязанская область выбрана компанией по ряду причин, среди которых - выгодное географическое расположение, удобная логистика и наличие рынка сбыта.

«Производство догоняет потребителя. Оно будет технологичным, бесшумным и экологичным», - пообещал шеф ООО «Газпром СПГ технологии».

По словам Кахидзе, на выбранном под строительство участке уже ведутся первоначальные работы.