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НовостиОбщество17 ноября 2022 9:26

17 ноября в Рязани светильники решили не менять

Официальная причина — погодные условия, хотя неблагоприятной погода ни с какой стороны не является
Источник:kp.ru
16 ноября в Рязани смонтировали 63 новых светильника. На 17-е работ не запланировано.

16 ноября в Рязани смонтировали 63 новых светильника. На 17-е работ не запланировано.

Днем 17 ноября в Рязани не запланированы работы по замене уличного освещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ряани.

Официальная причина — погодные условия. При этом ни особо сильного ветра, ни обильных осадков, ни экстремальных температур на четверг не прогнозировалось, и пока этот прогноз полностью оправдывается.

16 ноября, как отмечают чиновники, в Рязани смонтировали 63 новых светильника на улицах Маяковского, Кудрявцева, Павлова, площади Мичурина.

«Работы идут с опережением графика», - добавили представители мэрии.

Всего по контракту с «Рязаньэнерго» на 299 млн рублей в Рязани до февраля 2023 года заменят 14,9 тыс. светильников.