Аркадий Фомин: При подготовке бюджета были учтены средства на выполнение всех социальных обязательств перед рязанцами

17 ноября в Рязанской областной Думе начались публичные слушания по утверждению в первом чтении регионального бюджета .

17 ноября в Рязанской областной Думе начались публичные слушания по утверждению в первом чтении регионального бюджета на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов.

Председатель законодательного собрания Аркадий Фомин отметил, что депутаты тщательно проработали основные характеристики бюджета на комитетах, а также обсудили его проект с губернатором Павлом Малковым.

- Еще раз убедились, что у нас общее видение основных направлений и приоритетов бюджетной политики, - отметил Аркадий Фомин. - Финансирование многих вопросов уже предусмотрено.

По словам спикера Рязанской областной Думы, бюджет формировался в достаточно непростых экономических условиях с учетом сложившейся обстановки в стране и регионе.

- Мы опирались на задачи, которые ставит президент РФ, губернатор, которые прописаны в национальных проектах. В первую очередь нам важно, что в расходной части бюджета учтены средства на выполнение всех социальных обязательств перед рязанцами, - подчеркнул Фомин.

Власти предусмотрели финансирование заработной платы бюджетной сферы, индексацию социальных выплат выше уровня инфляции, повышение МРОТ и прожиточного минимума, а также поддержку отдельных категорий граждан, мобилизованных и тех, кто ушел добровольцем по контракту.

- Несомненно, в приоритете направления, имеющие наибольшее внимание на социальное самочувствие, демографию, здравоохранение, образование, культуру, спорт, благоустройство территорий, ремонт дорог. Несмотря на объективные причины, связанные с СВО, с санкциями, мы будем стремиться к созданию комфортных условий развития регионального бизнеса, сохранение и создание рабочих мест, - отметил в своем выступлении председатель Рязанской областной Думы. - В последующие три года продолжится поддержка импортозамещающих предприятий, производств, ориентированных на экспорт. Уже сейчас мы понимаем, что получим значительную поддержку из федерального бюджета. В 2023 году это порядка 22 млрд рублей. Выделяемые деньги будут направлены на строительство и ремонт дорог, объектов социальной инфраструктуры, детских садов, школ, учреждений сфер культуры.

В настоящее время над привлечением дополнительных федеральных средств активно работают губернатор Рязанской области Павел Малков и депутат Государственной Думы РФ от нашего региона Андрей Макаров.