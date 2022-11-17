На перекрестке улиц Ленина и Свободы в Рязани произошло ДТП с пострадавшими.

Около полуночи 16 ноября в центре Рязани произошло жесткое ДТП, сообщает региональное управление МВД.

По предварительным данным, на пересечении улиц Ленина и Свободы 32-летний рязанец за рулем Chevrolet Cobalt влетел в «Ладу Гранта». За рулем отечественной легковушки находился 19-летний парень.

В результате дорожного происшествия водитель Chevrolet и 16-летний пассажир «Лады» получили травмы.

В результате дорожного происшествия водитель Chevrolet и 16-летний пассажир «Лады» получили травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области инспекторы ДПС зарегистрировали семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и 12 человек получили различные травмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!