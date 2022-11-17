В Рязани грузовик сбил на переходе 20-летнюю девушку

Нерегулируемый пешеходный перехода на 199 километре трассы М5 "Урал". Фото: Яндекс.

17 ноября в Рязани грузовик сбил 20-летнюю девушку, которая шла через М5 «Урал» по нерегулируемому переходу. Госавтоинспекция конкретизирует, что случилось это примерно в 6:25 на 199 километре федеральной трассы.

Наезд на седельном тягаче Volvo FH12 420 с полуприцепом совершил 65-летний житель Московской области.

«В результате ДТП пострадавшую госпитализировали в больницу», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Рязанской области.