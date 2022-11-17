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НовостиОбщество17 ноября 2022 7:12

Все идет по графику. Замминистра культуры РФ Обрывалин проверил рязанские стройки

Замминистра культуры РФ Обрывалин проверил рязанские стройки
Источник:kp.ru
Все идет по графику. Замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин (четвертый слева) проверил рязанские стройки.

Все идет по графику. Замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин (четвертый слева) проверил рязанские стройки.

16 ноября Рязанскую область посетил первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин. Вместе с вице-губернатором Артемом Брановым он изучил, как продвигаются реставрационные работы в Рязанском кремле.

«Проверили, как идет строительство музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и реконструкция гимназии №2», - сказал Бранов.

По словам чиновника, везде работы проходят в соответствии с графиком, никаких отклонений нет.

Кроме того, Артем Бранов и Сергей Обрывалин обсудили механизмы дополнительной федеральной поддержки проекта реставрации кремля.

«Министерство культуры РФ рассматривает возможные варианты. Надеюсь на помощь Сергея Геннадьевича!» - отметил вице-губернатор.

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