Еще 130 млн рублей получит Рязанская область на укрепление берега Мокши в Кадоме. Фото: минприроды.

В 2023 году Рязанская область получит более 130 млн рублей на продолжение работ по укреплению берега реки Мокши в Кадоме. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

«В августе удалось урегулировать все организационные моменты, заключили контракт на проведение второго этапа работ по берегоукреплению. Завершим его в декабре этого года», - сказал Малков.

По словам главы региона, после утверждения федерального бюджета можно в 2023 году приступать к заключительному этапу работ.

В октябре 2019 года в поселке Кадом укрепили берег Мокши на втором пусковом комплексе. Общая протяженность составила более 350 метров. Весь объем работ выполнен на деньги областного бюджета и составил порядка 52 млн рублей.

В апреле 2022 года стало известно, что Рязанская область получит еще более 40 млн рублей из федерального бюджета на укрепление берега реки.

Кстати, при расчете возможных последствий при обрушении берега во время половодья в Кадоме выяснилось, что в случае ЧС погибнет 41 человек, а количество пострадавших - 364 человека.

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