Замгубернатора Никитин показал возможный эффект от дизайн-кода Рязани

В этом примере визуальный эффект достигается вовсе не удалением "визуального мусора", а виртуальным исправлением реального состояния фасада дома, деревьев, тротуара.

Замгубернатора Артем Никитин прокомментировал утверждение дизайн-кода Рязани. По его словам, это попытка привести к единообразию фасады магазинов, зданий, учреждений и очистить улицы от «визуального мусора». Как пояснил управленец, ради сохранения архитектурной уникальности исторического вида зданий.

Говоря о дизайн-коде, Никитин сделал акцент на туристической привлекательности города. Он считает, что туризм «подтягивает за собой все остальные отрасли».

Дом, встречающий у вокзала Рязань-1.

«Системная работа в этом направлении должна начитаться именно с внедрения дизайн-кода – работы, которую можно сравнить с генеральной уборкой и убранством дома перед приёмом долгожданных гостей», - высказался Никитин.

Проиллюстрировать потенциальный эффект от введения дизайн-кода Никитин решил сравнением фотографий зданий в центре города с их же изображениями без «визуального мусора», смоделированными разработчиками.

ТЦ "Соната" на Первомайском проспекте. Реальный вид здания, опять же, идеализирован.

Жилой дом на Первомайке, притом далеко не самый загаженный беспорядочной рекламой.