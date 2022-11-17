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НовостиОбщество17 ноября 2022 6:33

Замгубернатора Никитин показал возможный эффект от дизайн-кода Рязани

Он сравнил внедрение дизайн-кода с генеральной уборкой перед приходом гостей (туристов)
Источник:kp.ru
В этом примере визуальный эффект достигается вовсе не удалением "визуального мусора", а виртуальным исправлением реального состояния фасада дома, деревьев, тротуара.

В этом примере визуальный эффект достигается вовсе не удалением "визуального мусора", а виртуальным исправлением реального состояния фасада дома, деревьев, тротуара.

Замгубернатора Артем Никитин прокомментировал утверждение дизайн-кода Рязани. По его словам, это попытка привести к единообразию фасады магазинов, зданий, учреждений и очистить улицы от «визуального мусора». Как пояснил управленец, ради сохранения архитектурной уникальности исторического вида зданий.

Говоря о дизайн-коде, Никитин сделал акцент на туристической привлекательности города. Он считает, что туризм «подтягивает за собой все остальные отрасли».

Дом, встречающий у вокзала Рязань-1.

Дом, встречающий у вокзала Рязань-1.

«Системная работа в этом направлении должна начитаться именно с внедрения дизайн-кода – работы, которую можно сравнить с генеральной уборкой и убранством дома перед приёмом долгожданных гостей», - высказался Никитин.

Проиллюстрировать потенциальный эффект от введения дизайн-кода Никитин решил сравнением фотографий зданий в центре города с их же изображениями без «визуального мусора», смоделированными разработчиками.

ТЦ "Соната" на Первомайском проспекте. Реальный вид здания, опять же, идеализирован.

ТЦ "Соната" на Первомайском проспекте. Реальный вид здания, опять же, идеализирован.

Жилой дом на Первомайке, притом далеко не самый загаженный беспорядочной рекламой.

Жилой дом на Первомайке, притом далеко не самый загаженный беспорядочной рекламой.

Областная филармония.

Областная филармония.