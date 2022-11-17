На пожаре в «Окской жемчужине» погиб 54-летний рабочий

На пожаре в «Окской жемчужине» под Рязанью погиб 54-летний рабочий.
Фото: Кирилл ЧАЩИН
В ночь на 8 ноября на территории «Окской жемчужины» под Рязанью погиб 54-летний рабочий. Трагедия произошла во время пожара в одной из хозяйственных построек, где идет строительство, сообщает «Новая».
Площадь пожара составила 72 кв. метра, ликвидировали его два пожарных расчета менее чем за час.
В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.
По факту обнаружения трупа Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.
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