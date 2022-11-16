Женщину с ребенком сбил водитель «Лады» на пешеходном переходе в Рязани

На улице Черновицкой сбили двоих пешеходов. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Житель Шацка сбил двоих пешеходов на улице Черновицкой в Рязани. Все случилось утром 16 ноября около дома №27, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Под колеса автомобиля LADA X-RAY попала 43-летняя жительница Рязани и 11-летний ребенок. По предварительной информации, пешеходы в момент ДТП переходили дорогу по «зебре», не оборудованной светофорами. В результате наезда они получили травмы, и им потребовалась медицинская помощь.

Что стало причиной аварии, выясняется. По факту дорожного происшествия ведется проверка.