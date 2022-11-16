Житель поселка Старожилово получил 10 лет тюрьмы за убийство приятеля и кражу его вещей

Житель Старожилова проведет в тюрьме 10 лет за убийство знакомого и кражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель поселка Старожилово получил длительный срок тюрьмы за убийство знакомого и кражу его личных вещей. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 105 и по пункту «в» части 2 статьи 158 УК России, сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

Трагедия случилась 19 мая 2022 года. Двое мужчин вместе распивали алкоголь в райцентре. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Конфликт перерос в драку, в ходе которой обвиняемый схватил нож и нанес приятелю несколько ударов в область шеи и груди. В результате у жертвы была повреждена яремная вена и трахея. От полученных ранений мужчина скончался. Но обвиняемый на этом не остановился и решил напоследок забрать несколько ценных вещей, принадлежавших погибшему. Он снял с тела перстень и золотую цепочку и, прихватив портмоне, скрылся с места убийства.

Однако спрятаться с похищенным мужчине не удалось. Его задержали по горячим следам и заключили под стражу.

Суд приговорил жителя Старожилова к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.