17 ноября рязанцев ожидают снег, гололедица и мороз до минус 5 градусов

17 ноября снегопад накроет юг Рязанской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 17 ноября, в Рязанской области вновь ждут снегопад. Правда, в этот раз наиболее обильные осадки пройдут в районах на юге региона. Прогноз рязанских синоптиков опубликовала пресс-служба областного МЧС.

Погода предстоящей ночью будет облачной, с небольшими прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3 – 8 метров в секунду. Воздух в предрассветные часы остынет до -3…-8 градусов.

Днем вероятность снега увеличится, но в большинстве районов он пройдет лишь местами, за исключением юга области - там вероятен умеренный снегопад. На дорогах сохранится гололедица. Температура днем не превысит 0…-5 по Цельсию, а ветер окрепнет до 7 – 12 метров в секунду.