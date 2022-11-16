Два человека погибли в ДТП в Касимовском районе

Личности погибших и обстоятельства ДТП в Касимовском районе выясняются.

Автокатастрофа со смертельным исходом произошла вечером 16 ноября в Касимовском районе. Около 18.00 часов на дороге около села Подлипки столкнулись автомобили ВАЗ и КамАЗ, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

В результате ДТП двое человек получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия. Личности погибших, а также причины и обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются. На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции и другие экстренные службы.