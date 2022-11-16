Депутаты Рязанской облдумы и губернатор Павел Малков обсудили проект бюджета на следующий год. Фото: Рязанская областная Дума.

В среду, 16 ноября, в Рязанской областной Думе губернатор Павел Малков встретился с руководителями фракций и председателями профильных комитетов парламента, чтобы обсудить проект областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

- Подготовленный проект – бюджет развития. Несмотря на объективные трудности, предполагается решение вопросов, которые многие годы оставались без внимания, – подчеркнул Павел Викторович. - Кроме того, планируется исполнение всех социальных обязательств. Бюджет сформирован с умеренным ростом по всем основным экономическим показателям. Доходы на 2023 год должны составить 81,7 миллиардов рублей, расходы – 84,6 млрд. рублей.

Губернатор отметил, что для реализации планов по развитию в Рязанской области существует хорошая база и ее нужно использовать.

- Необходимо обеспечить участие наших предприятий в нацпроектах, федеральных программах, оказывать максимальную поддержку инвесторам, импортозамещающим предприятиям, производствам, ориентированным на экспорт, - конкретизировал Павел Викторович.

В регионе планируют и в дальнейшем оказывать содействие малому и среднему бизнесу, инновационным предприятиям, активно использовать институты развития.

Бюджет сформирован с умеренным ростом по всем основным экономическим показателям. Фото: Рязанская областная Дума.

Депутаты задали губернатору ряд вопросов. Один из них касался перспектив работы общественного транспорта. Павел Малков сообщил, что в 2022 году была начата замена подвижного состава: приобретено 10 новых троллейбусов, до конца года планируется приобрести еще 10 единиц. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на льготных условиях должны быть приобретены 47 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Минтранс РФ уже одобрил закупку 39 автобусов в 2023 году и еще восьми – в 2024 году.

На обсуждении была затронута также тема помощи семьям с детьми. Губернатор рассказал, что размер материнского капитала в следующем году увеличится с 77,9 до 82,2 тыс. рублей. С 1 января будет действовать единый критерий признания семьи многодетной для получения всех льгот и мер поддержки.

Также стороны обсудили модернизацию сферы ЖКХ, ремонт дорог, проблемы нехватки педагогических и медицинских кадров в сельской местности.

Председатель парламента Аркадий Фомин поблагодарил главу региона за системную работу с депутатским корпусом:

– Наш конструктивный диалог продолжается. Мы и впредь будем вместе обсуждать и решать важные вопросы, от которых зависит развитие Рязанской области.

17 ноября в областной Думе состоятся публичные слушания по проекту бюджета с привлечением общественности.